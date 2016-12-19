"CinemaPlus" избран сетью кинотеатров года - ВИДЕО

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Сеть кинотеатров премиум-класса CinemaPlus стала лауреатом премии "Azeri Business Award-2016".

Как сообщает Report, премию получил гендиректор сети кинотеатров CinemaPlus Заур Дарабзаде.

Отметим, что на церемонии вручения Национальной премии в области бизнеса "Azeri Business Award-2016" собрались представители 100 ведущих компаний, дипломатические лица, иностранные гости и представители СМИ.

Мероприятие организовано ежемесячным деловым журналом "Business Time".

Напомним, что церемония "Azeri Business Award" является одним из престижных событий в деловой жизни Азербайджана.