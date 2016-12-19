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    "CinemaPlus" избран сетью кинотеатров года - ВИДЕО

    Мероприятие организовано ежемесячным деловым журналом Business Time

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Сеть кинотеатров премиум-класса CinemaPlus стала лауреатом премии "Azeri Business Award-2016".

    Как сообщает Report, премию получил гендиректор сети кинотеатров CinemaPlus Заур Дарабзаде.

    Отметим, что на церемонии вручения Национальной премии в области бизнеса "Azeri Business Award-2016" собрались представители 100 ведущих компаний, дипломатические лица, иностранные гости и представители СМИ.

    Мероприятие организовано ежемесячным деловым журналом "Business Time".

    Напомним, что церемония "Azeri Business Award" является одним из престижных событий в деловой жизни Азербайджана.

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