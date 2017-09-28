CinemaPlus дал старт неделе дублированных фильмов студии "Cinemazadeh"

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Сеть кинотеатров CinemaPlus с 28 сентября по 7 октября приступила к неделе дублированных фильмов студии "Cinemazadeh" с профессиональным азербайджанским дубляжом.

Зрителям будут показаны такие фильмы, как "Супер Алиби", "Спарк. Герой Вселенной" (анимационный фильм), "Подводная эра" (анимационный фильм) и "Плохой Санта 2".

Французскую комедию "Супер Алиби" озвучивали заслуженная артистка Санубер Искендерли, актеры Оксана Расулова, ведущая Гюнель Гумбатова, Вюсал Халыгоглу, Вюсал Муртузалиев, профессиональный актер Ровшан Мамедли, а также более 15-ти профессиональных актеров и актрис.

Анимационную семейную комедию "Спарк. Герой Вселенной" дублировали заслуженные артисты Мурад Дадашев, Санубер Искендерли, а также такие известные актеры и ведущие, как Джабир Иманов, Ислам Мехралиев, Хусния Магерамова, Турал Асадов, Азер Айдемир и Ровшан Мамедли.

Анимационную семейную комедию "Подводная эра" дублировали Мири Юсиф, Севда Алекперзаде, Джин, Самира Эфенди, Ульфат Башир, Рагим Рагимов, Эльнур Гусейнов, Азер Айдемир, Назакет Мамедли, Ровшан Мамедли, Турал Асадов, Саид Мамедов, Самира Джаззи и Мушфиг Мирзоев.

Комедию "Плохой Санта 2" озвучивали заслуженная артистка Санубер Искендерли, Нура Сури, Мурад Ариф, Заур Шафиев и Халаф Джафаров.

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