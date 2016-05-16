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    Четыре украинских города выразили желание принять "Евровидение"

    На проведение конкурса претендуют Киев, Одесса, Днепропетровск и Львов

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Мэры четырех украинских городов заявили о готовности принять у себя песенный конкурс "Евровидение" в 2017 году.

    Как сообщает Report со ссылкой на zn.ua, на проведение конкурса претендуют Киев, Одесса, Днепропетровск и Львов.

    Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что рассматривает НСК "Олимпийский" в качестве вероятной площадки для проведения концерта.

    Мэр Одессы Геннадий Труханов выразил уверенность, что Украина сможет провести "Евровидение-2017" на высоком уровне.

    В свою очередь,  мэр Днепропетровска Борис Филатов заявил о готовности обратиться к премьер-министру Владимиру Гройсману с предложением провести конкурс в их городе . Мэр Львова Андрей Садовой также выразил желание принять "Евровидение".

    Отметим, что конкурс в этом году выиграла представительница Украины  Джамала с песней "1944".

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