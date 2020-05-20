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Церемонию вручения премии "Оскар" могут перенести

Церемонию вручения премии "Оскар" могут перенести

Американская академия кинематографических искусств и наук рассматривает возможность переноса 93-й церемонии вручения премии "Оскар" в 2021 году. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журнал Variety. 

По данным источников журнала, окончательное решение еще не принято. На данный момент трансляция церемонии вручения "Оскара" запланирована на 28 февраля следующего года в эфире телекомпании ABC. Журнал не раскрыл информацию о возможных новых датах проведения мероприятия.

В конце апреля американские киноакадемики из-за распространения коронавирусной инфекции временно допустили к отбору номинантов на "Оскар" фильмы, показ которых проходил только онлайн. 

Ранее, согласно правилам, номинантами на премию могли стать лишь картины, которые находились в прокате в любом коммерческом кинотеатре Лос-Анджелеса (штат Калифорния) хотя бы одну неделю календарного года, предшествующего вручению премии.

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