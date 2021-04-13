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Церемонию вручения "Оскар" проведут Питт и Зендая

Церемонию вручения "Оскар" проведут Питт и Зендая Американская часть пройдет в театре Dolby в Лос-Анджелесе, к приему гостей готовят две дополнительные площадки в Париже и Лондоне
Шоу-бизнес
13 апреля 2021 г. 16:47
Церемонию вручения Оскар проведут Питт и Зендая

Актер Брэд Питт и актриса Зендая проведут церемонию вручения кинопремии "Оскар" в 2021 года.

Как передает Report, об этом сообщили организаторы мероприятия в Instagram.

"Оскар" пройдет в очном формате в ночь на 26 апреля. Участники церемонии будут разделены на группы, чтобы не находиться вместе в одном зале.

Известно, что в церемонии примут участие Холли Берри, Хоакин Феникс, Лора Дерн, Рене Зеллвегер, Риз Уизерспун, Харрисон Форд. Они вручат лауреатам премии золотые статуэтки.

Ранее сообщалось, что церемония в 2021 году может быть частично перенесена на европейские площадки. Американская часть пройдет в театре Dolby в Лос-Анджелесе, к приему гостей готовят две дополнительные площадки в Париже и Лондоне.

Пока не сообщается, где именно в Париже и Лондоне может пройти "Оскар".


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