Церемонию вручения "Оскар" проведут Питт и Зендая

Американская часть пройдет в театре Dolby в Лос-Анджелесе, к приему гостей готовят две дополнительные площадки в Париже и Лондоне

Актер Брэд Питт и актриса Зендая проведут церемонию вручения кинопремии "Оскар" в 2021 года.

Как передает Report, об этом сообщили организаторы мероприятия в Instagram.

"Оскар" пройдет в очном формате в ночь на 26 апреля. Участники церемонии будут разделены на группы, чтобы не находиться вместе в одном зале.

Известно, что в церемонии примут участие Холли Берри, Хоакин Феникс, Лора Дерн, Рене Зеллвегер, Риз Уизерспун, Харрисон Форд. Они вручат лауреатам премии золотые статуэтки.

Ранее сообщалось, что церемония в 2021 году может быть частично перенесена на европейские площадки. Американская часть пройдет в театре Dolby в Лос-Анджелесе, к приему гостей готовят две дополнительные площадки в Париже и Лондоне.

Пока не сообщается, где именно в Париже и Лондоне может пройти "Оскар".



