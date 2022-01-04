Церемонию "Грэмми" могут перенести второй год подряд из-за COVID-19

Академия звукозаписи США может перенести 64-ю церемонию вручения музыкальной премии "Грэмми" на более поздний срок с ранее запланированной даты 31 января из-за вспышки COVID-19 в США.

Академия звукозаписи США может перенести 64-ю церемонию вручения музыкальной премии "Грэмми" на более поздний срок с ранее запланированной даты 31 января из-за вспышки COVID-19 в США.

Как передает Report, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

В случае принятия такого решения церемония будет перенесена второй год подряд. В прошлом году "Грэмми" вручали 14 марта вместо ранее запланированной даты 31 января.

Номинации на премию "Грэмми" 2022 года были объявлены 23 ноября. Исполнитель Джон Батист получил больше всего номинаций - 11. За ним следуют Doja Cat, H.E.R. и Джастин Бибер, получившие по восемь номинаций каждый.