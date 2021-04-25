Церемония вручения "Оскара" впервые состоится на четырех площадках

Американская академия киноискусств в воскресенье объявит имена новых обладателей премии "Оскар".

Американская академия киноискусств в воскресенье объявит имена новых обладателей премии "Оскар".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в этом году церемония будет заметно отличаться от традиционного формата награждений из-за пандемии COVID-19.

Мероприятие начнется в 17:00 воскресенья по времени Западного побережья США (в 04:00 26 апреля, бакинское время).

Главной интригой "Оскара" в этом году стали детали проведения церемонии в условиях пандемии. Многие из них оставались не до конца ясны до пресс-конференции постановщика этого года Стивена Содерберга, которая была проведена в прошлую субботу.

При подготовке церемонии Содерберг решил уйти от виртуального формата настолько, насколько это возможно. Номинанты будут участвовать в мероприятии не по видеосвязи, а лично. С таким подходом не согласились те претенденты на статуэтки, которые живут не в Калифорнии, после чего организаторы решили оборудовать площадки в Лондоне и Париже.

В Лос-Анджелесе церемония вручения премий пройдет не только в театре Dolby, как это всегда было с 2002 года, но и на сцене в здании центрального железнодорожного вокзала Union Station. Более просторное по сравнению с театром Dolby помещение позволит обеспечить возможность соблюдения социальной дистанции. В церемонии смогут принять участие не более 170 человек. Каждому номинанту и ведущему разрешено привести только одного гостя. Как будет поделена церемония между этими двумя площадками, до конца не ясно. По одной из версий, старая площадка будет фигурировать только как место исполнения заранее записанных клипов к песням, претендующим на премию в соответствующей категории.

В Лондоне номинанты соберутся в здании Британского института кино, в Париже - в студии телекомпании Canal+. В Лондоне ожидается участие пяти номинантов, в Париже - по крайней мере двух. Из-за строгих карантинных мер во Франции они, вероятно, не смогут привести с собой даже гостей. Также непонятно, примет ли в церемонии участие живущий в Уэльсе 83-летний Энтони Хопкинс, претендующий на "Оскар" за лучшую мужскую роль.

Всем участникам церемонии в Лос-Анджелесе придется сдать тест на коронавирус, а по прибытии на Union Station - измерить температуру. Те из них, кто прилетел из-за рубежа, как, например, румынский режиссер Александр Нанэу, номинант в категориях "Лучший документальный фильм" и "Лучший фильм на иностранном языке" за картину "Коллектив", должны были выдержать десятидневную самоизоляцию.

Участники церемонии при этом не должны носить маски, пока идет съемка мероприятия. Однако маски, по словам Содерберга, сыграют свою роль в церемонии. Организаторы также намерены устроить проход по красной ковровой дорожке.

Пандемия повлияла и на сам конкурс. Церемония награждения проходит почти на два месяца позже, чем обычно. Это позволило включить в число претендентов на награды фильмы, вышедшие до конца февраля 2021 года. Также в борьбе за премию смогут принять участие картины, вышедшие сразу на сервисах потокового вещания и телевидении. Позднее от этого планируется отказаться.

Также есть нововведения, не связанные с пандемией. В этом году пересекавшиеся номинации "Лучшая звукорежиссура" и "Лучшее микширование звука" были объединены в одну - "Лучший звук". Таким образом, победители на этот раз будут определены в 23 категориях, а не в 24, как прежде. Этот год также станет последним, когда членам академии для оценки фильмы и звукозаписи рассылались на DVD- и CD-дисках. Со следующего года будет использоваться только онлайн-формат.

У церемонии не будет главного ведущего, как и в последние два года. Представлять победителей в различных категориях будут Холли Берри, Брэд Питт, Харрисон Форд, Риз Уизерспун, Рене Зеллвегер.

Самой церемонии награждения будет предшествовать полуторачасовое вступительное шоу, во время которого прозвучат песни, претендующие на "Оскар" в соответствующей категории.