Цена и марки автомобилей азербайджанских певцов - СПИСОК

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ После передачи "Машин Шоу" с участием азербайджанских исполнителей, стали появляться вопросы относительно того, какие машины у представителей шоу-бизнеса. Некоторые знаменитости, в частности, певцы воспринимают дорогой автомобиль как показатель своего рода славы, или даже влияния.

Report провел опрос среди знаменитостей и узнал, какими автомобилями они владеют.

Народная артистка Айгюн Кязимова - Chevrolet Camaro. Ориентировочная цена 35-45 тыс. долларов США;

Заслуженная артистка Тунзаля Агаева - Volkswagen Touareg. 49-50 тыс. долларов;

Заслуженная артистка Ройа Айхан - Mercedes Viano. 67-77 тыс. долларов;

Заслуженный артист Джаваншир Мамедов - Rolls-Royce Phantom. 500 тыс. -1 млн долларов;

Севда Яхьяева - Mercedes Viano. 67-77 тыс. долларов;

Эльчин Джафаров - Mercedes CLS. 60-74 тыс. долларов;

Заслуженная артистка Айбениз Гашимова - Nissan Tiida. 3-15 тыс. долларов;

Заслуженный артист Балоглан Ашрафов - Toyota Land Cruiser. 60-84 тыс. долларов;

Заслуженный артист Адалят Шукюров - Lexus LS 600 hybrid. 130-135 тыс. долларов;

Джаван Зейналлы - Chevrolet Cruze. 19-12 тыс. долларов;

Заслуженный артист Рашад Ильясов - Land Rover Discovery. 37-51 тыс. долларов;

Заслуженная артистка Эльза Сеидджахан - Grand Cherokee. 81 тыс. AZN (48 тыс. долларов);

Народная артистка Малейка Асадова - Maserati Quattroporte. 100-150 тыс. долларов;

Народная артистка Флора Керимова - Nissan (модель не знает, сама не водит);

Назенин - последняя модель Lexus. 100-130 тыс. долларов;

Народный артист Самед Самедов - последняя модель Lexus. 100-130 тыс. долларов;

Манаф Агаев - Lexus модель 2012. 50 тыс. долларов;

Народный артист Билал Алиев - Volkswagen Touareg. 49-50 тыс. долларов;

Сайяд Ализаде - Toyota Land Cruiser. 35-50 тыс. долларов;

Заслуженная артистка Нушаба Алескерли говорит, что у нее "нет машины".

Народный артист Алим Гасымов, Назпери Досталиева и Мансум Ибрагимов отказались предоставлять информацию.