Цена и марки автомобилей азербайджанских певцов - СПИСОК

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ После передачи "Машин Шоу" с участием азербайджанских исполнителей, стали появляться вопросы относительно того, какие машины у представителей шоу-бизнеса. Некоторые знаменитости, в частности, певцы воспринимают дорогой автомобиль как показатель своего рода славы, или даже влияния.
Report провел опрос среди знаменитостей и узнал, какими автомобилями они владеют.
Народная артистка Айгюн Кязимова - Chevrolet Camaro. Ориентировочная цена 35-45 тыс. долларов США;
Заслуженная артистка Тунзаля Агаева - Volkswagen Touareg. 49-50 тыс. долларов;
Заслуженная артистка Ройа Айхан - Mercedes Viano. 67-77 тыс. долларов;
Заслуженный артист Джаваншир Мамедов - Rolls-Royce Phantom. 500 тыс. -1 млн долларов;
Севда Яхьяева - Mercedes Viano. 67-77 тыс. долларов;
Эльчин Джафаров - Mercedes CLS. 60-74 тыс. долларов;
Заслуженная артистка Айбениз Гашимова - Nissan Tiida. 3-15 тыс. долларов;
Заслуженный артист Балоглан Ашрафов - Toyota Land Cruiser. 60-84 тыс. долларов;
Заслуженный артист Адалят Шукюров - Lexus LS 600 hybrid. 130-135 тыс. долларов;
Джаван Зейналлы - Chevrolet Cruze. 19-12 тыс. долларов;
Заслуженный артист Рашад Ильясов - Land Rover Discovery. 37-51 тыс. долларов;
Заслуженная артистка Эльза Сеидджахан - Grand Cherokee. 81 тыс. AZN (48 тыс. долларов);
Народная артистка Малейка Асадова - Maserati Quattroporte. 100-150 тыс. долларов;
Народная артистка Флора Керимова - Nissan (модель не знает, сама не водит);
Назенин - последняя модель Lexus. 100-130 тыс. долларов;
Народный артист Самед Самедов - последняя модель Lexus. 100-130 тыс. долларов;
Манаф Агаев - Lexus модель 2012. 50 тыс. долларов;
Народный артист Билал Алиев - Volkswagen Touareg. 49-50 тыс. долларов;
Сайяд Ализаде - Toyota Land Cruiser. 35-50 тыс. долларов;
Заслуженная артистка Нушаба Алескерли говорит, что у нее "нет машины".
Народный артист Алим Гасымов, Назпери Досталиева и Мансум Ибрагимов отказались предоставлять информацию.
Ruhanə MirzəyevaАвтор новости
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