О нас

Бывший ребенок-звезда, актер Лэнс Кервин умер в возрасте 62 лет

Бывший ребенок-звезда, актер Лэнс Кервин умер в возрасте 62 лет Скончался американский актер Лэнс Кервин, бывший ребенок-звезда, известный по телевизионным проектам "Джеймс в 15", "Участь Салема" и "Самый одинокий бегун". На момент кончины ему было 62 года.
Шоу-бизнес
26 января 2023 г. 06:36
Бывший ребенок-звезда, актер Лэнс Кервин умер в возрасте 62 лет

Скончался американский актер Лэнс Кервин, бывший ребенок-звезда, известный по телевизионным проектам "Джеймс в 15", "Участь Салема" и "Самый одинокий бегун". На момент кончины ему было 62 года.

Как передает Report со ссылкой на The hollywoodreporter, по словам его дочери Саваны, Кервин умер во вторник утром, 24 января. Причина смерти не называется.

В 1976 году он сыграл младшую версию персонажа Майкла Лэндона в телевизионном фильме NBC "Самый одинокий бегун". Картина рассказывала о мальчике, который любит бегать. Затем он сыграл главную роль в драматическом сериале "Джеймс в 15", который вышел на экраны в 1977 году и состоял из 20 серий.

Кервин вместе с Дэвидом Соулом и Джеймсом Мейсоном снялся в телевизионном мини-сериале ужасов 1979 года "Жребий Салема", основанном на одноименном романе Стивена Кинга. Проект получил три номинации на премию "Эмми".

Кервин был младшим из пяти братьев. Он родился в Ньюпорт-Бич, штат Калифорния, 6 ноября 1960 года. Он также появлялся в 1970-х в эпизодах таких сериалов как Emergency! , "Домик в прериях", Gunsmoke , "Чудо-женщина" и The Bionic Woman.

Позже он участвовал в проектах: "Дети развода", "Озарение", "Ловец Джон, доктор медицины", "Саймон и Саймон", "Она написала убийство" и "Новая Лесси".

Отойдя от актерской карьеры в 1990-х, он работал пастором на Гавайях. В 2021 был открыт сбор денежных средств для Кервина, так как у него были проблемы со здоровьем, в том числе травма спины.

У Кервина остались жена Ивонн и пятеро детей, включая Савану.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Керим Велиев дал соответствующие поручения по пресечению возможных провокаций
Керим Велиев дал соответствующие поручения по пресечению возможных провокаций
19 января 2023 г. 19:14
В Азербайджане производство колбасы увеличилось на 2%
В Азербайджане производство колбасы увеличилось на 2%
20 января 2023 г. 16:33
В Мексике почтили память жертв трагедии 20 Января
В Мексике почтили память жертв трагедии 20 Января
21 января 2023 г. 05:16
Кандидату в президенты Чехии послали письмо с угрозами и патрон
Кандидату в президенты Чехии послали письмо с угрозами и патрон
22 января 2023 г. 01:12
Азеришыг реконструирует электросети двух сел Шамкирского района
"Азеришыг" реконструирует электросети двух сел Шамкирского района
23 января 2023 г. 13:25
Узбекистан намерен повысить эффективность использования портов Ирана
Узбекистан намерен повысить эффективность использования портов Ирана
25 января 2023 г. 11:32
В Азербайджане ожидается подписание распоряжения о помиловании в связи со 100-летием Гейдара Алиева
В Азербайджане ожидается подписание распоряжения о помиловании в связи со 100-летием Гейдара Алиева
25 января 2023 г. 14:32
Минуло 33 года со дня трагедии 20 Января
Минуло 33 года со дня трагедии 20 Января
20 января 2023 г. 00:00
Финансовая прокуратура Франции подозревает экс-премьера Чехии в отмывании денег
Финансовая прокуратура Франции подозревает экс-премьера Чехии в отмывании денег
19 января 2023 г. 16:02
В Баку автомобиль сбил 50-летнюю женщину
В Баку автомобиль сбил 50-летнюю женщину
20 января 2023 г. 05:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi