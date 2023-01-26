Бывший ребенок-звезда, актер Лэнс Кервин умер в возрасте 62 лет

Скончался американский актер Лэнс Кервин, бывший ребенок-звезда, известный по телевизионным проектам "Джеймс в 15", "Участь Салема" и "Самый одинокий бегун". На момент кончины ему было 62 года.

Скончался американский актер Лэнс Кервин, бывший ребенок-звезда, известный по телевизионным проектам "Джеймс в 15", "Участь Салема" и "Самый одинокий бегун". На момент кончины ему было 62 года.

Как передает Report со ссылкой на The hollywoodreporter , по словам его дочери Саваны, Кервин умер во вторник утром, 24 января. Причина смерти не называется.

В 1976 году он сыграл младшую версию персонажа Майкла Лэндона в телевизионном фильме NBC "Самый одинокий бегун". Картина рассказывала о мальчике, который любит бегать. Затем он сыграл главную роль в драматическом сериале "Джеймс в 15", который вышел на экраны в 1977 году и состоял из 20 серий.

Кервин вместе с Дэвидом Соулом и Джеймсом Мейсоном снялся в телевизионном мини-сериале ужасов 1979 года "Жребий Салема", основанном на одноименном романе Стивена Кинга. Проект получил три номинации на премию "Эмми".

Кервин был младшим из пяти братьев. Он родился в Ньюпорт-Бич, штат Калифорния, 6 ноября 1960 года. Он также появлялся в 1970-х в эпизодах таких сериалов как Emergency! , "Домик в прериях", Gunsmoke , "Чудо-женщина" и The Bionic Woman.

Позже он участвовал в проектах: "Дети развода", "Озарение", "Ловец Джон, доктор медицины", "Саймон и Саймон", "Она написала убийство" и "Новая Лесси".

Отойдя от актерской карьеры в 1990-х, он работал пастором на Гавайях. В 2021 был открыт сбор денежных средств для Кервина, так как у него были проблемы со здоровьем, в том числе травма спины.

У Кервина остались жена Ивонн и пятеро детей, включая Савану.