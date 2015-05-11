Букмекеры "William Hill" прочат высокие места для представителя Азербайджана на конкурсе Евровидение-2015

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Английская букмекерская контора "William Hill" прочит высокие места для представителя Азербайджана на конкурсе Евровидение-2015 Эльнура Гусейнова.

Как сообщает Report, букмекеры поставили азербайджанского представителя на 6-е место в списке претендентов на победу. Коэффициент на то, что Э.Гусейнов займет первое место составляет 20:1.

Больше всего шансов победить на конкурсе букмекеры видят у шведского представителя Манса Залмерлова. Далее идут Австралия, Италия, Эстония и Финляндия. Представители Армении и Грузии оказались соответственно во второй и третьей десятке претендентов на победу.

Букмекеры "William Hill" также считают, что Э.Гусейнов может занять второе место во втором полуфинале, в котором выступит представитель Азербайджана. Шансы на его победу в полуфинале оцениваются с коэффициентом 7:1.

Отметим, что конкурс Евровидение пройдет в этом году в Вене. Эльнур Гусейнов исполнит на конкурсе песню "Час волка" (Hour of the wolf).