Букмекеры не считают азербайджанскую группу фаворитом "Евровидения-2025"

Европейские букмекерские конторы не внесли в число фаворитов группу Mammagamma, представляющую Азербайджан с песней Run with u на "Евровидении-2025".

Европейские букмекерские конторы не внесли в число фаворитов группу Mammagamma, представляющую Азербайджан с песней Run with u на "Евровидении-2025".

Как сообщает Report, менее 1% букмекеров считают возможной победу страны на конкурсе.

Основными фаворитами конкурса в этом году считаются Швеция и Австрия: композиция Bara bara basta шведской группы KAJ набрала 38%, а песня Wasted love Йоханнеса Питча из Австрии - 16%.

В десятку стран с наибольшими шансами также входят Франция, Нидерланды, Израиль, Финляндия, Бельгия, Чехия, Эстония и Албания.

Конкурс пройдет в Базеле, Швейцария. Полуфиналы состоятся 13 и 15 мая, финал - 17 мая. Азербайджан выступит под номером 10 в первом полуфинале.