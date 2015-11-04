​Британскую певицу обвиняют в плагиате - ВИДЕО

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Поклонники творчества Тома Уэйтса обвиняют британскую певицу Адель в плагиате. Они считают, что Адель скопировала один из хитов американского композитора и исполнителя.

Как передает Report, об этом сообщает издание Daily Mail.

Меломаны утверждают, что тематика и слова новой песни Адель «Hello» очень напоминают композицию Уэйтса «Martha», которая была представлена в 1973 года.

Издание отмечает, что словам в песнях не повторяются, однако в целом они кажутся весьма похожими. Обсуждение перекинулось и на соцсети. «Новая песня Адель является просто копией Martha Тома Уэйтса», - пишут различные пользователи в твиттере.

В издании также отмечают, что продюсер Грег Керстин, который сотрудничал с Адель при записи новой песни, признался, что певица вдохновлялась работами Уэйтса.

Отметим, что песня «Hello» стала первой композицией в истории современной музыки, которая разошлась тиражом более чем миллион экземпляров всего лишь за одну неделю.