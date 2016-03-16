СМИ: ​Британская певица Адель вышла замуж

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Британская певица Адель вышла замуж за своего давнего бойфренда Саймона Конеки.

Как передает Report, об этом пишет Daily Mail.

На безымянном пальце левой руки Адель замечено два кольца. Газета предполагает, что к кольцу, подаренному на помолвку, добавилось обручальное.

По некоторым данным, Конеки сделал предложение в Рождество. Как заявляет источник, Адель рассказывала об этом за кулисами одного из своих недавних концертов в рамках мирового тура.

Пресс-секретарь Адель отказался от комментариев.