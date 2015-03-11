​Бриллиант Дадашева и Алихан Самедов выступят с концертом в Турции

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ По случаю праздника Новруз в Турции пройдут праздничные концерты. В одном из самых крупных концертных центров Турции - концертном зале Джамала Рашида Рей выступят два популярных азербайджанских артиста - Бриллиант Дадашева и Алихан Самедов.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, сольный концерт народной артистки Азербайджана Б.Дадашевой и долгие годы представляющего азербайджанскую музыку в Турции прекрасного исполнителя на балабане А.Самедова запланирован на 20 марта. На концерте прозвучат их новые песни. В программу включат также народные песни и отрывки из мугамов.