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    ​Бриллиант Дадашева и Алихан Самедов выступят с концертом в Турции

    Концерт состоится 20 марта в зале Джамала Рашида Рей

    Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ По случаю праздника Новруз в Турции пройдут праздничные концерты. В одном из самых крупных концертных центров Турции - концертном зале Джамала Рашида Рей выступят два популярных азербайджанских артиста - Бриллиант Дадашева и Алихан Самедов.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, сольный концерт народной артистки Азербайджана Б.Дадашевой и долгие годы представляющего азербайджанскую музыку в Турции прекрасного исполнителя на балабане А.Самедова запланирован на 20 марта. На концерте прозвучат их новые песни. В программу включат также народные песни и отрывки из мугамов. 

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