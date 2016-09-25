Брэду Питту не грозит уголовное преследование за ссору с сыном

Баку. 25 Сентября. REPORT.AZ/ Звезда Голливуда Брэд Питт не будет подвергнут уголовному преследованию за грубое обращение со своим 15-летним сыном Мэддоксом. У полиции и прокуратуры нет для этого достаточных доказательств.

Как передает Report, Об этом сообщил новостной ресурс TMZ.

Инцидент произошел на прошлой неделе во время рейса на частном самолете и стал достоянием общественности благодаря одному из членов экипажа, который уведомил о случившемся Управление полиции Лос-Анджелеса. По данным источников TMZ, Мэддокс сказал нечто, что вывело из себя Питта. Актер бросился на сына и успел коснутся его в области плеча, несмотря на то, что жена актера - Анджелина Джоли - успела встать между ними.

Сотрудники окружного отдела по защите детей и семьи провели осмотр юноши и не обнаружили у него на теле следов ударов. Кроме того, показания очевидцев настолько противоречивы, что полиция не может точно восстановить картину происшедшего. И, как информировал Ти-эм-зи, никто официально не обращался к органам правопорядка с жалобой на Питта.

Как сообщалось ранее, Джоли подала на развод, опасаясь за безопасность своих шестерых детей. Формально актриса сослалась на непреодолимые противоречия с Питтом и требует предоставить ей полное и неразделимое право растить детей. Она не против того, чтобы отец с ними изредка встречался. Актер же настаивает на своем праве полноценно участвовать в их воспитании.

Пара прожила вместе 10 лет и вступила в брак только 23 августа 2014 года. У 52-летнего Брэда Питта и 41-летней Анджелины Джоли шестеро детей, трое из которых, включая Мэддокса, являются приемными.