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Брэд Питт добился совместной c Джоли опеки над детьми

Брэд Питт добился совместной c Джоли опеки над детьми Брэд Питт смог добиться совместной опеки над детьми от Анджелины Джоли.
Шоу-бизнес
27 мая 2021 г. 04:58
Брэд Питт добился совместной c Джоли опеки над детьми
​​​​​​​Брэд Питт и Анджелина Джоли

Брэд Питт смог добиться совместной опеки над детьми от Анджелины Джоли.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Page Six.

Судебные разбирательства по делу об опеке длились почти пять лет.

Источник сайта Page Six утверждает, что "решение предварительное", и Джоли продолжает бороться за свои интересы.

"Брэд пытался проводить больше времени со своими детьми, и было ясно, что Энджи сделала все возможное, чтобы помешать этому", — говорит инсайдер.

По словам источника Page Six, в ходе судебного разбирательства были привлечены свидетели, эксперты, врачи и другие люди, которые находились рядом с наследниками знаменитостей.

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