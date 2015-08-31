​Боно признан самым богатым музыкантом мира

Баку. 31 Августа. REPORT.AZ/ Ирландец Боно стал самым богатым музыкантом, сообщает Report со ссылкой на The Mirror.

По данным издания, состояние вокалиста U2 оценивается в 1 млрд. фунтов стерлингов (1,5 млрд. долларов США).

Значительную часть состояния музыканта составил доход от акций социальной сети Facebook. В 2009 году артист купил 2,3 процента компании за 56 млн. фунтов стерлингов (86,2 млн. долларов США) вместе с основанной им инвестиционной группой Elevations Partners. За шесть лет владения компанией Боно заработал 940 млн. фунтов стерлингов (1,4 млн. долларов), что в несколько раз превышает доход артиста за годы его музыкальной карьеры.

На втором месте рейтинга разместился сэр Пол Маккартни. Его состояние оценивается в 730 млн. фунтов стерлингов (1,1 млрд. долларов).

Тройку лидеров замыкает Мадонна с 520 млн. фунтов стерлингов (800 млн. долларов).

Группа U2 была создана в 1976 году и с середины 1980-х является одной из самых популярных и успешных в мире. Музыканты продали около 180 млн. копий альбомов, получили 22 премии "Грэмми".