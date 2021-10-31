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Бон Джови заразился коронавирусом

Бон Джови заразился коронавирусом Американский рок-музыкант Джон Бон Джови в последний момент отменил выступление в Майами-Бич (штат Флорида) из-за заражения коронавирусом.
Шоу-бизнес
31 октября 2021 г. 10:27
Бон Джови заразился коронавирусом
Джон Бон Джови

Американский рок-музыкант Джон Бон Джови в последний момент отменил выступление в Майами-Бич (штат Флорида) из-за заражения коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу местный телеканал 7News.

По его информации, в субботу вечером музыкант со своей группой должны были дать концерт в Майами-Бич. Когда в зале уже собрались зрители, было объявлено о том, что Бон Джови не сможет выступать, так как результат его теста на коронавирус оказался положительным.

Как сообщили представители группы, музыкант, полностью привитый от инфекции, чувствует себя отлично, но принял решение не выходить на сцену из предосторожности. У остальных членов музыкального коллектива коронавирус не выявлен. Они выступили без своего вокалиста.

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