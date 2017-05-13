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    Болгарский участник "Евровидения" пообещал разбить хрустальный микрофон в случае победы

    Я сделаю break-up video и надеюсь оно соберет много просмотров

    Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Участник "Евровидения-2017" от Болгарии Кристиан Костов пообещал в случае своей победы привезти в Москву и разбить награду - хрустальный микрофон.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, К.Костов заявил, что "дико" скучает по Красной площади, по своей квартире.

    "Надеюсь, что я приеду в Москву с хрустальным микрофоном и разобью его на видео. Я сделаю break-up video и надеюсь, оно соберет много просмотров", - заявил Костов.

    Ранее СМИ сообщили, что болгарский участник конкурса "Евровидение" выступал в Крыму и имеет гражданство России.

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