Болгарский участник "Евровидения" пообещал разбить хрустальный микрофон в случае победы

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Участник "Евровидения-2017" от Болгарии Кристиан Костов пообещал в случае своей победы привезти в Москву и разбить награду - хрустальный микрофон.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, К.Костов заявил, что "дико" скучает по Красной площади, по своей квартире.

"Надеюсь, что я приеду в Москву с хрустальным микрофоном и разобью его на видео. Я сделаю break-up video и надеюсь, оно соберет много просмотров", - заявил Костов.

Ранее СМИ сообщили, что болгарский участник конкурса "Евровидение" выступал в Крыму и имеет гражданство России.