Болдуин заявил, что не совершал выстрела, от которого погибла оператор

Американский актер Алек Болдуин утверждает, что не нажимал на спусковой крючок револьвера на съемках вестерна Rust ("Ржавчина"), где в результате случайного выстрела погибла оператор Галина Хатчинс.

Американский актер Алек Болдуин утверждает, что не нажимал на спусковой крючок револьвера на съемках вестерна Rust ("Ржавчина"), где в результате случайного выстрела погибла оператор Галина Хатчинс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление он сделал в интервью телекомпании ABC, фрагмент которого был показан в среду.

"Спусковой крючок не был нажат. Я не нажимал на него", - сказал Болдуин, отвечая на вопрос ведущего о том, что послужило причиной выстрела револьвера. "Я никогда не стал бы направлять на кого-то оружие и нажимать на спусковой крючок", - отметил актер, добавив, что смертельный инцидент на съемках фильма стал худшим событием в его жизни.

По его словам, револьвер не должен был быть заряжен боевым патроном. "Понятия не имею, (как он там оказался). Кто-то зарядил оружие боевым патроном. Патроном, которого вообще не должно было быть на съемочной площадке", - уверял Болдуин.

Ожидается, что полностью интервью актера будет показано в эфире телекомпании в четверг вечером.