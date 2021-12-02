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Болдуин заявил, что не совершал выстрела, от которого погибла оператор

Болдуин заявил, что не совершал выстрела, от которого погибла оператор Американский актер Алек Болдуин утверждает, что не нажимал на спусковой крючок револьвера на съемках вестерна Rust ("Ржавчина"), где в результате случайного выстрела погибла оператор Галина Хатчинс.
Шоу-бизнес
2 декабря 2021 г. 05:18
Болдуин заявил, что не совершал выстрела, от которого погибла оператор

Американский актер Алек Болдуин утверждает, что не нажимал на спусковой крючок револьвера на съемках вестерна Rust ("Ржавчина"), где в результате случайного выстрела погибла оператор Галина Хатчинс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление он сделал в интервью телекомпании ABC, фрагмент которого был показан в среду.

"Спусковой крючок не был нажат. Я не нажимал на него", - сказал Болдуин, отвечая на вопрос ведущего о том, что послужило причиной выстрела револьвера. "Я никогда не стал бы направлять на кого-то оружие и нажимать на спусковой крючок", - отметил актер, добавив, что смертельный инцидент на съемках фильма стал худшим событием в его жизни.

По его словам, револьвер не должен был быть заряжен боевым патроном. "Понятия не имею, (как он там оказался). Кто-то зарядил оружие боевым патроном. Патроном, которого вообще не должно было быть на съемочной площадке", - уверял Болдуин.

Ожидается, что полностью интервью актера будет показано в эфире телекомпании в четверг вечером.

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