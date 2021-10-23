Болдуин пришел на церемонию прощания со случайно застреленной кинооператором

Актер Алек Болдуин посетил в пятницу закрытую церемонию прощания с оператором Галиной Хатчинс, которая накануне умерла от ранения, полученного в результате несчастного случая со стрельбой с его участием.

Актер Алек Болдуин посетил в пятницу закрытую церемонию прощания с оператором Галиной Хатчинс, которая накануне умерла от ранения, полученного в результате несчастного случая со стрельбой с его участием.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом в субботу сообщила газета New York Post.

По ее сведениям, на церемонии в Санта-Фе (штат Нью-Мексико) помимо Болдуина присутствовали также муж и сын 42-летней Хатчинс, вместе с ними находились психотерапевты, специализирующиеся на помощи при утрате близкого человека.

Открытая церемония прощания пройдет в субботу вечером по местному времени. Ее организацией занимается международная гильдия работников киноиндустрии, которая также собирает пожертвования для семьи погибшей.