Бойфренда Рианны отпустили под залог после задержания

Полиция отпустила американского рэпера A$AP Rocky (настоящее имя — Раким Майерс) под залог после того, как тот был задержан за инцидент со стрельбой.

Полиция отпустила американского рэпера A$AP Rocky (настоящее имя — Раким Майерс) под залог после того, как тот был задержан за инцидент со стрельбой.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщает NBC.

Согласно документам, на которые ссылается телеканал, музыканта освободили уже через три часа. Сумма залога - 550 тыс долларов. Суд назначен на 17 августа.

Майерс находился под следствием с ноября 2021 года. По утверждению потерпевшего, рэпер выстрелил в него три-четыре раза, одна из пуль задела левую руку, указывает NBC со ссылкой на отчет полиции. Телеканал отмечает, что этот случай не освещался в СМИ.

Рэпер был задержан в аэропорту Лос-Анджелеса, куда он прилетел на частном самолете из Барбадоса после отдыха с возлюбленной — Рианной.

Напомним, что Рианна и A$AP Rocky познакомились в начале 2010-х годов. О романтических отношениях между ними стало известного в ноябре 2020 года. Сейчас певица ждет первенца от своего бойфренда.