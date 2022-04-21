Бойфренда Рианны отпустили под залог после задержания

Полиция отпустила американского рэпера A$AP Rocky (настоящее имя — Раким Майерс) под залог после того, как тот был задержан за инцидент со стрельбой.
Согласно документам, на которые ссылается телеканал, музыканта освободили уже через три часа. Сумма залога - 550 тыс долларов. Суд назначен на 17 августа.
Майерс находился под следствием с ноября 2021 года. По утверждению потерпевшего, рэпер выстрелил в него три-четыре раза, одна из пуль задела левую руку, указывает NBC со ссылкой на отчет полиции. Телеканал отмечает, что этот случай не освещался в СМИ.
Рэпер был задержан в аэропорту Лос-Анджелеса, куда он прилетел на частном самолете из Барбадоса после отдыха с возлюбленной — Рианной.
Напомним, что Рианна и A$AP Rocky познакомились в начале 2010-х годов. О романтических отношениях между ними стало известного в ноябре 2020 года. Сейчас певица ждет первенца от своего бойфренда.