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Бойфренда Рианны отпустили под залог после задержания

Бойфренда Рианны отпустили под залог после задержания Полиция отпустила американского рэпера A$AP Rocky (настоящее имя — Раким Майерс) под залог после того, как тот был задержан за инцидент со стрельбой.
Шоу-бизнес
21 апреля 2022 г. 23:53
Бойфренда Рианны отпустили под залог после задержания

Полиция отпустила американского рэпера A$AP Rocky (настоящее имя — Раким Майерс) под залог после того, как тот был задержан за инцидент со стрельбой.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает NBC.

Согласно документам, на которые ссылается телеканал, музыканта освободили уже через три часа. Сумма залога - 550 тыс долларов. Суд назначен на 17 августа.

Майерс находился под следствием с ноября 2021 года. По утверждению потерпевшего, рэпер выстрелил в него три-четыре раза, одна из пуль задела левую руку, указывает NBC со ссылкой на отчет полиции. Телеканал отмечает, что этот случай не освещался в СМИ.

Рэпер был задержан в аэропорту Лос-Анджелеса, куда он прилетел на частном самолете из Барбадоса после отдыха с возлюбленной — Рианной.

Напомним, что Рианна и A$AP Rocky познакомились в начале 2010-х годов. О романтических отношениях между ними стало известного в ноябре 2020 года. Сейчас певица ждет первенца от своего бойфренда.

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