"Богемскую рапсодию" обновили после миллиарда просмотров на YouTube

Публике представили обновленную версию клипа на песню "Богемская рапсодия" после того, как он набрал миллиард просмотров на YouTube, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Музыкальное видео группы Queen на культовую песню Bohemian Rhapsody набрало один миллиард просмотров на YouTube. Это самый старый ролик, достигший подобной отметки, и первый клип эпохи 70-х, ставший настолько популярным среди пользователей", - говорится в сообщении пресс-службы Google.

Новую версию ролика с более высоким разрешением и улучшенным звуком опубликовали на том же канале, сохранив количество лайков и комментариев.

Песня входит в альбом "A Night at the Opera" ("Ночь в опере"), который вышел в 1975 году.