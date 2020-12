Боб Дилан продал права на все свои песни

Детали сделки не оглашаются

Американский поэт и музыкант Боб Дилан продал права на все свои песни компании Universal Music Publishing Group.Детали сделки не оглашаются. Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зарубежные источники.

По данным профильного издания Variety, речь идет о девятизначной цифре. Газета New York Times называет сумму, превышающую 300 миллионов долларов США.

"Это знаменательное соглашение охватывает права более чем на 600 песен, написанных в течение почти 60 лет, от ставшей культурной вехой в 1962 году песни Blowin" In The Wind до эпической Murder Most Foul этого года", - говорится в заявлении издательского подразделения медиахолдинга Universal Music Group.

Боб Дилан в 2016 году получил Нобелевскую премию по литературе "за создание новых поэтических выражений в великой американской песенной традиции".