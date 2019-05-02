Billboard назвал лучших артистов 2019 года

Журнал Billboard вручил награды лучшим музыкантам года.

Как передаёт Report со ссылкой на "Известия", победителем в номинации "Лучший артист" стал рэпер Drake. Лучшим новым артистом признали еще одного рэпера - Juice WRLD.

Drake победил ещё в 11 номинациях (включая "Лучший исполнитель", "Лучший рэп-исполнитель", "Лучший рэп-альбом" и другие категории) и стал абсолютным рекордсменом Billboard Music Awards за всё время её существования - теперь на его счету в общей сложности 27 статуэток.

Рекордсменом по числу номинаций была исполнительница Карди Би - она претендовала на 21 награду, передает, в итоге ей достались шесть, включая награду в категории "Лучшая артистка".

Британский певец Эд Ширан, признанный лучшим артистом в 2018 году, на этот раз получил только одну премию - "Лучший гастролирующий артист".