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    Билл Гейтс сыграет в сериале

    Он выступит в качестве приглашенной звезды в Теории большого взрыва

    Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Миллиардер, один из создателей компании Microsoft Билл Гейтс сыграет в сериале "Теория большого взрыва", сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

    Он выступит в качестве приглашенной звезды. Премьера эпизода с его участием состоится в марте.

    В сериале "Теория большого взрыва" неоднократно снимались звезды науки и бизнеса, в том числе ученый Стивен Хокинг.

    Для Гейтса это не первый подобный опыт. В 2001 году он сыграл самого себя в ситкоме "Фрейзер".

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