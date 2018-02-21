Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Миллиардер, один из создателей компании Microsoft Билл Гейтс сыграет в сериале "Теория большого взрыва", сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Он выступит в качестве приглашенной звезды. Премьера эпизода с его участием состоится в марте.

В сериале "Теория большого взрыва" неоднократно снимались звезды науки и бизнеса, в том числе ученый Стивен Хокинг.

Для Гейтса это не первый подобный опыт. В 2001 году он сыграл самого себя в ситкоме "Фрейзер".