Билан рассказал, что болен пневмонией

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Певец Дима Билан сообщил о том, что на протяжении последних двух недель болеет воспалением легких.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом написал он в Instagram.

"Ребята, я немного заболел, вернее, не могу вылечиться от пневмонии. С выраженными симптомами две недели почти болело в груди - это после двух опэнейров при температуре плюс четыре-пять градуса, и все время на ногах и на сцене", - написал Билан.

В связи болезнью отменен концерт певца 10 июня в Даугавпилсе (Латвия).