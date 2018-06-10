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    Билан рассказал, что болен пневмонией

    В связи болезнью отменен концерт певца 10 июня в Даугавпилсе

    Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Певец Дима Билан сообщил о том, что на протяжении последних двух недель болеет воспалением легких.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом написал он в Instagram.

    "Ребята, я немного заболел, вернее, не могу вылечиться от пневмонии. С выраженными симптомами две недели почти болело в груди - это после двух опэнейров при температуре плюс четыре-пять градуса, и все время на ногах и на сцене", - написал Билан.

    В связи болезнью отменен концерт певца 10 июня в Даугавпилсе (Латвия).

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