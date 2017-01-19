Би-би-си не имеет претензий к "Первому каналу" из-за утечки эпизода "Шерлока"

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Один из сотрудников "Первого канала" допустил преступную халатность, из-за чего один из эпизодов сериала "Шерлок" попал в интернет ; Би-би-си не имеет претензий к "Первому каналу".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в совместном заявлении телеканалов.

"Первый канал" завершил расследование по поводу онлайн-утечки последнего эпизода 4-го сезона "Шерлока". Мы с сожалением сообщаем, что один из наших сотрудников, не имея злого умысла, нарушил строгие протоколы безопасности, допустив преступную халатность при исполнении должностных обязанностей. Вследствие этого файл попал в сеть", - говорится в заявлении.

Российский канал отмечает, что приносит свои извинения Hartswood Films, BBC Worldwide и фанатам "Шерлока" по всему миру, пострадавшим в результате этой утечки.

В свою очередь в Би-би-си сообщили, что будут работать с "Первым каналом" в части ужесточения процедур безопасности.

"В продолжение объявления результатов расследования "Первого канала", выявивших единичное и непреднамеренное нарушение правил безопасности со стороны одного из сотрудников, BBC Worldwide приветствует намерение канала по ужесточению процедур безопасности для исключения подобных рисков в будущем", - отмечается в заявлении.

BBC Worldwide поблагодарил "Первый канал" за надлежащим образом проведенное оперативное расследование и заявил, что "на этом мы считаем тему закрытой".