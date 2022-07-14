Бесплатная парковка в CinemaPlus

Тем зрителям, которые купят билет на сеанс, начинающийся после 22:00 в «CinemaPlus», расположенном в Торговом центре 28 Mall ждёт приятный сюрприз - бесплатная парковка.

Тем зрителям, которые купят билет на сеанс, начинающийся после 22:00 в «CinemaPlus», расположенном в Торговом центре 28 Mall ждёт приятный сюрприз - бесплатная парковка.

Как сообщает Report, для этого необходимо приобрести на кассе кинотеатра билет, сохранить его до конца сеанса и предъявить его работнику парковки торгового центра на выезде.

Кинотеатр «CinemaPlus 28 Mall», расположен на 5-м этаже торгового центра «28Mall». Кинотеатр состоит из 6 залов и 885 мест. Незабываемые впечатления от кинотеатра оставит посещение зрителя в «Platinum Movie Suites». Концепция данного премиум-зала предлагает зрителям возможность просмотра фильма в зале с роскошными кожаными итальянскими креслами повышенной комфортности и откидной спинкой, возможностью заказа еды и напитков прямо во время киносеанса.

«CinemaPlus» всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в истории кино и делать приятные сюрпризы.