Бейонсе стала самой высокооплачиваемой певицей года по версии Forbes

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц года.

Как передает Report, список возглавила Бейонсе.

36-летняя американская звезда за год сумела заработать 105 миллионов долларов - в том числе деньги были получены от продаж последнего альбома Lemonade и концертного тура. Бейонсе также владеет собственной линией одежды.

29-летняя британская певица Адель, завершившая в прошлом году очередной мировой тур, заняла в рейтинге второе место, заработав 69 миллионов долларов.

А вот лидировавшая в 2016 году Тейлор Свифт в этот раз опустилась на 3 строчку с 44 млн долларов заработка.