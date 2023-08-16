"Барби" стала самым кассовым фильмом Warner Bros. в США

Фильм Греты Гервиг "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом достиг $537,5 миллионов в американском прокате.

Фильм Греты Гервиг "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом достиг $537,5 миллионов в американском прокате.

Как передает Report, об этом сообщает Variety.

Таким образом, "Барби" стала самой кассовой картиной студии Warner Bros. на территории США. Лента обошла по сборам драму "Темный рыцарь". Фильм Кристофера Нолана собрал $536 миллионов в 2008 году.

14 августа стало известно, что продюсеры фильма "Барби" начали обсуждать со съемочной командой возможное продолжение картины после рекордных сборов.

Премьера "Барби" состоялась 19 июля. И только за первый уикенд кассовые сборы картины составили $356 млн. Фильм о побеге знаменитой куклы из кукольной страны уже успел стать самым кассовым в 2023 году, обогнав такие фильмы, как "Стражи Галактики-3" и "Братья Супер Марио в кино".