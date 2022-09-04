Барак Обама получил премию Emmy

Экс-президент США Барак Обама в субботу получил премию Emmy в номинации "Выдающийся рассказчик - 2022" за участие в создании документального сериала "Лучшие национальные парки мира" (Our Great National Parks, 2022) от Netflix.
По ее данным, Обама получил премию за закадровое озвучивание первого эпизода сериала, состоящего из пяти серий и повествующего о национальных парках мира и их дикой природе.
Напомним, что премия Emmy, представляющая собой статуэтку крылатой женщины с моделью атома в руках, присуждается Академией телевизионных наук и искусств США.
Отметим, что сейчас Emmy является главной американской премией в области телевидения.