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Барак Обама получил премию Emmy

Барак Обама получил премию Emmy Экс-президент США Барак Обама в субботу получил премию Emmy в номинации "Выдающийся рассказчик - 2022" за участие в создании документального сериала "Лучшие национальные парки мира" (Our Great National Parks, 2022) от Netflix.
Шоу-бизнес
4 сентября 2022 г. 16:51

Экс-президент США Барак Обама в субботу получил премию Emmy в номинации "Выдающийся рассказчик - 2022" за участие в создании документального сериала "Лучшие национальные парки мира" (Our Great National Parks, 2022) от Netflix.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, информация об этом была опубликована на официальном сайте Академии телевизионных наук и искусств США.

По ее данным, Обама получил премию за закадровое озвучивание первого эпизода сериала, состоящего из пяти серий и повествующего о национальных парках мира и их дикой природе.

Напомним, что премия Emmy, представляющая собой статуэтку крылатой женщины с моделью атома в руках, присуждается Академией телевизионных наук и искусств США.

Отметим, что сейчас Emmy является главной американской премией в области телевидения.

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