​Балоглан Ашрафов: Я здоров и со мной все в порядке

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ "Я здоров и со мной все в порядке".

Об этом в заявлении Report отметил заслуженный артист Азербайджана, певец Балоглан Ашрафов.

Он сказал, что слышал о распространившихся по поводу него сообщениях: "Какой-то журналист сообщил о моей смерти. Мой телефон не смолкает. На все звонки отвечаю сам, чтобы люди поверили. Хочу сказать всем, что чувствую себя нормально. Не знаю, зачем они распространяют подобные информации. Так нельзя. Я весь на нервах. Стыдно писать ложную информацию. Есть люди, которые любят меня и мое творчество. Прочитав информацию, они были опечалены".

Отметим, что сегодня на некоторых сайтах распространили информацию о смерти Балоглана Ашрафова.