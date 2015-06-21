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    ​Балоглан Ашрафов: Я здоров и со мной все в порядке

    Я весь на нервах

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ "Я здоров и со мной все в порядке".

    Об этом в заявлении Report отметил заслуженный артист Азербайджана, певец Балоглан Ашрафов.

    Он сказал, что слышал о распространившихся по поводу него сообщениях: "Какой-то журналист сообщил о моей смерти. Мой телефон не смолкает. На все звонки отвечаю сам, чтобы люди поверили. Хочу сказать всем, что чувствую себя нормально. Не знаю, зачем они распространяют подобные информации. Так нельзя. Я весь на нервах. Стыдно писать ложную информацию. Есть люди, которые любят меня и мое творчество. Прочитав информацию, они были опечалены".

    Отметим, что сегодня на некоторых сайтах распространили информацию о смерти Балоглана Ашрафова. 

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