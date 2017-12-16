Азербайджанский колорит украсил эфир программы "Поле чудес" - ВИДЕО

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ В пятницу, на российском Первом канале вышел в эфир очередной выпуск программы "Поле чудес", который был посвящен Азербайджану и международному Дню чая. Многомиллионная аудитория передачи стали свидетелями азербайджанских танцев, ознакомились чайными традициями нашей страны, а сама студия была украшена национальными азербайджанскими орнаментами.

Знаменательно, что на передаче приняли участие также игроки из Азербайджана, одним из которых стал шоу-мен Мурад Дадашев.

В эфире ток-шоу выступил известный тарист Шахрияр Иманов, а заслуженный артист Азербайджана Гасанага Садыгов показал блистательную игру на блюдцах. Помимо прочего с музыкальными номерами приняли участие певица Валерия, Таисия Повалий и Валерий Сюткин.

Победителем передачи стал шоу-мен Мурад Дадашев, который в ходе ток-шоу подарил ведущему Леониду Яубовичу различные подарки, в частности футболку и мяч с подписями игроков команды "Карабах"а, варенья с разными азербайджанскими фруктами и банку азербайджанской нефти.

