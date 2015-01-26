Азербайджан выступит во втором полуфинале конкурса "Евровидение"

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ В Вене прошло мероприятие, в ходе которого столица Австрии была официально представлена в качестве хозяйки предстоящего в этом году песенного конкурса "Евровидение".

Как сообщает Report, затем состоялась жеребьевка, в ходе которой страны были распределены по полуфиналам, в которых выступят.

По итогам жеребьевки Азербайджан попал во второй полуфинал, который состоится 21 мая. Азербайджан выступит во второй части полуфинала вместе со Швейцарией, Словенией, Латвией, Польшей, Исландией, Израилем, Кипром и Швецией.

В первой части полуфинала же выступят Норвегия, Ирландия, Чехия, Сан-Марино, Литва, Мальта, Португалия и Черногория.

Так как страны "большой пятерки", а также хозяйка Австрия попадают в финал напрямую, также состоялась отдельная жеребьевка, в результате которой Италия, Великобритания и Германия смогут голосовать во втором полуфинале. Испания, Австрия и Франция же, соответственно, смогут голосовать за участников первого полуфинала.

Из соседей Азербайджана Россия и Грузия выступят во второй части первого полуфинала, который состоится 19 мая. Армения же выступит в первой половине первого полуфинала. Турция от участия в конкурсе отказалась.

Напомним, что финал конкурса состоится 23 мая на арене Wienner Stadthalle в Вене.