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    Азербайджан выступит во втором полуфинале конкурса "Евровидение"

    Вена официально представлена в качестве хозяйки песенного конкурса

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ В Вене прошло мероприятие, в ходе которого столица Австрии была официально представлена в качестве хозяйки предстоящего в этом году песенного конкурса "Евровидение".

    Как сообщает Report, затем состоялась жеребьевка, в ходе которой страны были распределены по полуфиналам, в которых выступят.

    По итогам жеребьевки Азербайджан попал во второй полуфинал, который состоится 21 мая. Азербайджан выступит во второй части полуфинала вместе со Швейцарией, Словенией, Латвией, Польшей, Исландией, Израилем, Кипром и Швецией.

    В первой части полуфинала же выступят Норвегия, Ирландия, Чехия, Сан-Марино, Литва, Мальта, Португалия и Черногория.

    Так как страны "большой пятерки", а также хозяйка Австрия попадают в финал напрямую, также состоялась отдельная жеребьевка, в результате которой Италия, Великобритания и Германия смогут голосовать во втором полуфинале. Испания, Австрия и Франция же, соответственно, смогут голосовать за участников первого полуфинала.

    Из соседей Азербайджана Россия и Грузия выступят во второй части первого полуфинала, который состоится 19 мая. Армения же выступит в первой половине первого полуфинала. Турция от участия в конкурсе отказалась.

    Напомним, что финал конкурса состоится 23 мая на арене Wienner Stadthalle в Вене. 

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