Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Азербайджан выступит под номером 12 в финале конкурса Евровидение-2017 в Киеве.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт "Евровидения", по завершении второго полуфинала была проведена жеребьевка, которая определила порядок выступления финалистов конкурса.

Порядок выступления участников в финале, который состоится 13 мая, выглядит следующим образом: Израиль, Польша, Беларусь, Австрия, Армения, Нидерланды, Молдова, Венгрия, Италия, Дания, Португалия, Азербайджан, Хорватия, Австралия, Греция, Испания, Норвегия, Соединенное Королевство, Кипр, Румыния, Германия, Украина, Бельгия, Швеция, Болгария, Франция.

Отметим, Азербайджан на конкурсе представляет Диана Гаджиева (DiHaj) с песней "Skeletons".