Азербайджан выступит 14-м в первом полуфинале конкурса "Евровидение-2016"

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Определена последовательность выступления представителей на песенном конкурсе "Евровидение-2016" в Стокгольме.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Евровидения, Азербайджан выступит в первом полуфинале под номером 14.

Полный порядок выступления таков: Первый полуфинал - Финляндия, Греция, Молдова, Венгрия, Хорватия, Нидерланды, Армения, Сан-Марино, Россия, Чешская Республика, Кипр, Австрия, Эстония, Азербайджан, Черногория, Исландия, Босния и Герцеговина, Мальта.

Второй полуфинал - Латвия, Польша, Швейцария, Израиль, Беларусь, Сербия, Ирландия, Македония, Литва, Австралия, Словения, Румыния, Болгария, Дания, Украина, Норвегия, Грузия, Албания, Бельгия.

Отметим, что Азербайджан на конкурсе представит певица Семра Рагимли с песней "Чудо" (Miracle).