Азербайджан впервые в истории не вышел в финал "Евровидения 2018" - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ В Лиссабоне сегодня состоялся первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение 2018".

Как передает Report, AISEL не прошла в финал конкурса по результатам голосования телезрителей и профессионального жюри.

Представительница Азербайджана с песней "X my heart" выступила под первым конкурсным номером.

Из 19 участников в финал прошли представители 10 стран:

Австрия, Cesár Sampson (Nobody But You),

Эстония, Элина Нечаева (La Forza),

Кипр: Элени Фурейра (Fuego),

Литва, Ieva Zasimauskaitė (When We’re Old),

Израиль, Нетта Барзилай (Tоу),

Чехия, Mikolas Josef (Lie To Me),

Болгария, EQUINOX (Bones),

Албания, Eugent Bushpepa (Mall),

Финляндия, Saara Aalto (Monsters),

Ирландия, Ryan O’Shaughnessy (Together)

В финал не прошли конкурсанты из Исландии, Бельгии, Беларуси, Македонии, Хорватии, Греции, Армении и Швейцарии.

Отметим, что второй конкурсный полуфинал пройдет 10 мая, а финал «Евровидения 2018» состоится 12 мая.

