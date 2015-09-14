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    Азербайджан подтвердил свое участие на Евровидении-2016

    Национальный вещатель Азербайджана должен в скором времени объявить механизм выбора представителя страны

    Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджан подтвердил свое участие на международном песенном конкурсе  "Евровидение-2016", которое пройдет в Стокгольме.

    Как сообщает Report со ссылкой на Esctoday, национальный вещатель Азербайджана канал  "İctimai" должен в скором времени объявить механизм выбора представителя страны на конкурс в следующем году. 

    Отметим, что конкурс "Евровидение-2015" выиграл представитель Швеции Монс Залмерлов с песней "Hero". 

    Представитель Азербайджана Эльнур Гусейнов с песней "Hour of the wolf" занял 12-е место.

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