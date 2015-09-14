Азербайджан подтвердил свое участие на Евровидении-2016

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджан подтвердил свое участие на международном песенном конкурсе "Евровидение-2016", которое пройдет в Стокгольме.

Как сообщает Report со ссылкой на Esctoday, национальный вещатель Азербайджана канал "İctimai" должен в скором времени объявить механизм выбора представителя страны на конкурс в следующем году.

Отметим, что конкурс "Евровидение-2015" выиграл представитель Швеции Монс Залмерлов с песней "Hero".

Представитель Азербайджана Эльнур Гусейнов с песней "Hour of the wolf" занял 12-е место.