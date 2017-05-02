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    Стали известны окончательные результаты голосования официальных фан-клубов "Евровидения"

    Победителем голосования OGAE стал представитель Италии Франческо Габбани

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Стали известны окончательные результаты голосования официальных фан-клубов Евровидения (OGAE).

    Как сообщает Report, согласно голосованию, Азербайджан с 34 баллами расположился на 15-ом месте.

    Представитель Армении расположился с 7 баллами на 25-ом месте, Грузия с 4 баллами на 30-ом месте.

    Победителем голосования OGAE стал представитель Италии Франческо Габбани (497 баллов). На втором месте - певица Бланше из Бельгии (335 баллов), на третьем - представитель Швеции Робин Бенгтссон (308 баллов).

    Отметим, что Азербайджан на конкурсе представит певица Диана Гаджиева (DiHaj) с песней "Skeletons".

    Конкурс "Евровидение" пройдет в этом году в Киеве 9, 11 и 13 мая.

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