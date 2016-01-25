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    Азербайджан выступит в первом полуфинале конкурса Евровидение

    Состоялась жеребьевка полуфиналов конкурса Евровидение-2016

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Состоялась жеребьевка полуфиналов конкурса Евровидение-2016, который пройдет в столице Швеции Стокгольме.

    Как сообщает Report, Азербайджан выступит во второй части первого полуфинала, который состоится 10 мая.

    Также в первой части первого полуфинала выступят Хорватия, Финляндия, Молдова, Армения, Греция, Венгрия, Россия, Сан-Марино, Нидерланды, во второй части - Кипр, Мальта, Босния и Герцеговина, Эстония, Чехия, Черногория, Исландия и Австрия.

    Отметим, что финал конкурса состоится 16 мая в концертном зале Globen Arena в Стокгольме.

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