Автор трилогии о "Человеке-пауке" может снять сиквел "Доктора Стрэндж"

Американский режиссер Сэм Рэйми может принять участие в съемках сиквела блокбастера студии Marvel "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия", сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Источник издания Variety рассказал, что создатель трилогии о "Человеке-пауке" с Тоби Магуайром в главной роли (2002, 2004 и 2007 годы) ведет переговоры, чтобы заменить Скотта Дерриксона (режиссер первого фильма официально покинул проект в начале января из-за творческих разногласий со студией - ред.).

Издание подчеркивает, что С.Рэйми нужно будет как можно быстрее включаться в работу, так как начало съемок запланировано на май этого года.

После успеха его фильмов о Человеке-пауке (второй считается одной из лучших экранизаций историй о супергероях – ред.) режиссер стал реже снимать кино.

Отмечается, что за последние годы С.Рэйми создал хоррор "Затащи меня в ад" (2009 год) и приключенческий фильм "Оз: Великий и Ужасный" (2013 год). Он также продюсировал перезапуск "Полтергейста" и "Зловещих мертвецов".