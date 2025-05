Автор хита из фильма "Бестолковые" Джилл Собьюл погибла при пожаре

Американская певица и автор песен Джилл Собьюл, знаменитая песней "Супермодель" из саундтрека к фильму "Бестолковые", погибла при пожаре в США.

Как передает Report, об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на ее менеджера Джона Портера.

"Я надеюсь, что ее музыка, память и наследие продолжат жить и вдохновлять других", - сказал он.

Тело Собула было найдено в доме в Вудбери (штат Миннесота) в четверг. Власти расследуют причину пожара.

Уточняется, что певице было 66 лет.

Она стала популярной благодаря откровенным текстам песен. Дебютный альбом Собьюл Things Here Are Different был выпущен в 1990 году. Особенно успешным стал альбом певицы 1995 года Jill Sobule.