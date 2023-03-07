Автор фильма о Стиве Джобсе снимет документальный проект об Илоне Маске

Режиссер Алекс Гибни снимет документальный фильм, в котором "подробно и без прикрас" рассмотрит личность и деятельность генерального директора Tesla, SpaceX и Twitter Илона Маска.

Режиссер Алекс Гибни снимет документальный фильм, в котором "подробно и без прикрас" рассмотрит личность и деятельность генерального директора Tesla, SpaceX и Twitter Илона Маска.

Как передает Report, об этом пишет Deadline.

"Я работаю над этим проектом в течение некоторого времени. Я очень взволнован!", - заявил Гибни.

Он получил премию "Оскар" за лучший документальный фильм "Такси на темную сторону" о политике США в отношении применения пыток. Кроме того, он снял такие проекты, как "Стив Джобс: человек в машине", "Нулевые дни" о шпионаже и хакерах.