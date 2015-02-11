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    ​Австралия стала участницей "Евровидения-2015"

    Конкурсант, посланный Канберрой, сразу попадет в финал

    Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Австралия получила возможность единственный раз принять участие в европейском конкурсе песни "Евровидение" в честь 60-летия состязания.

    Как передает Report, при этом в противоположность большинству участников смотра конкурсант, посланный Канберрой, сразу попадет в финал.

    "Это смелый и вызывающий неподдельное восхищение шаг. Это наш способ праздновать", - выразил восторг супервайзер "Евровидения" Йон Ула Санн.

    Финал конкурса в этом году пройдет в Вене 23 мая. В состязании примут участие представители 40 государств.

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