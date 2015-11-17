Австралия снова примет участие в конкурсе "Евровидение"

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Австралия будет участвовать в песенном конкурсе "Евровидение" в 2016 году, который пройдет в Стокгольме.

Как сообщает Report, со ссылкой на официальный сайт "Евровидения", это будет второй случай, когда Австралия примет участие в этом конкурсе.

Отметим, что в прошлом году Зеленый континент в конкурсе, прошедшем в Вене, представлял Гай Себастьян, заняв пятое место.

Победу на конкурсе "Евровидение-2015" одержал швед Монс Зальмерлёв, исполнивший песню "Heroes" (Герои).

Всего на данный момент свое участие в конкурсе в 2016 году подтвердила 41 страна, включая Азербайджан.