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"Аватар: Путь воды" обогнал "Титаник", став третьей кассовой лентой в мире

"Аватар: Путь воды" обогнал "Титаник", став третьей кассовой лентой в мире Научно-фантастический блокбастер Джеймса Кэмерона "Аватар: Путь воды" обошел по кассовым сборам другую работу режиссера — фильм-катастрофу "Титаник".
Шоу-бизнес
20 февраля 2023 г. 01:23
Аватар: Путь воды обогнал Титаник, став третьей кассовой лентой в мире

Научно-фантастический блокбастер Джеймса Кэмерона "Аватар: Путь воды" обошел по кассовым сборам другую работу режиссера — фильм-катастрофу "Титаник".

Как передает Report со ссылкой на издание The Variety, лента стала третьей в списке самых кассовых картин в истории (без учета инфляции).

На данный момент сборы второго "Аватара" составляют $2,243 млрд, тогда как "Титаник" заработал $2,242 млрд.

Джеймс Кэмерон выступил режиссером трех из четырех самых кассовых фильмов в истории: первая часть "Аватара" продолжает удерживать первенство с кассой в $2,922 млрд, следом идет фильм Marvel "Мстители: Финал", собравший $2,797 млрд.

Как отмечает The Hollywood Reporter, аналитики не рассчитывают, что второй "Аватар" догонит ленту Marvel или своего предшественника.

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