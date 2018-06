В честь Фредди Меркьюри в день его 70-летия назван астериод

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Международный астрономический союз присвоил астероиду имя солиста легендарной группы Queen Фредди Меркьюри. Как передает Report со ссылкой на The Telegraph, об этом сообщил гитарист группы Брайан Мэй на вечеринке в честь 70-летия певца в швейцарском местечке Монтре, где группа записывала свои альбомы.

"Центр малых планет Международного астрономического союза присвоил астероиду 17473, открытому в 1991 году, имя Фредди, в день его 70-летия. Отныне этот объект будет известен, как астероид 17473 Фредди Меркьюри, это сделано в знак выдающегося влияния, которое оказал Фредди на мир", — заявил гитарист, который сам является астрофизиком по специальности.

Астероид, названный в честь певца, находится в Главном поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера.

Фредди Меркьюри - известный британский певец парсийского происхождения, автор песен, вокалист рок-группы Queen - родился 5 сентября 1946 года в Каменном городе — старейшем районе города Занзибара. Был автором таких хитов группы, как "Seven Seas of Rhye", "Killer Queen", "Bohemian Rhapsody", "Somebody to Love", "We Are the Champions", "Crazy Little Thing Called Love" и др. Фредди Меркьюри скончался 24 ноября 1991 года от бронхопневмонии, развившейся на фоне СПИДа.